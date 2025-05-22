В Уфе стартовал Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана

В Уфе стартовали всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера Советского Союза Владимира Бормана. В этом году турнир проводится в 39-й раз. В нём принимают участие юноши не старше 16 лет. Шесть команд представляют регионы России, также на турнир приехали представители Беларуси и Армении.