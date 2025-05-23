В Уфе девушка отравила подростка наркотиками

В Уфе 19-летняя девушка предстанет перед судом после смерти 15-летней девочки. Подробности инцидента рассказали в прокуратуре региона.
В мае прошлого года девушка приобрела наркотические вещества и сняла квартиру на Коммунистической, чтобы расфасовать товар. Она пригласила знакомых подростков, чтобы склонить их к употреблению и продать вещества. К сожалению, одна из девочек «развлечение» не пережила – 15-летний ребёнок скончался от острого отравления.
Девушка свою вину признала лишь частично. Дело направлено в суд.