В Уфе девушка отравила подростка наркотиками

В мае прошлого года девушка приобрела наркотические вещества и сняла квартиру на Коммунистической, чтобы расфасовать товар. Она пригласила знакомых подростков, чтобы склонить их к употреблению и продать вещества. К сожалению, одна из девочек «развлечение» не пережила – 15-летний ребёнок скончался от острого отравления.