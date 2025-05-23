В Уфе летучая мышка «облюбовала» квартиру людей

В Уфе очередная летучая мышь прилетела в гости к горожанам. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

Жильцы дома №99 по улице Ленина рассказали, что мышка залетела в квартиру на 7 этаже через открытую форточку. Гостья спряталась во внутреннем блоке кондиционера. Лишь в четыре часа утра жильцы квартиры услышали странное шуршание, которое исходило из сплит-системы. Уфимцы обратились к спасателям.