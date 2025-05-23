В Башкирии косуля застряла в заборе детского сада

В Ишимбае на территории детского сада застряла косуля. О спасении зверька рассказали в министерстве экологии.
Косуля телом застряла в металлическом заборе. Самостоятельно выбраться она не смогла. Помощь людей прибыла к зверьку через час. Спасение косули далось специалистам непросто, ведь зверёк испугался и активно сопротивлялся.
К счастью, лесную гостью освободили из «плена». У неё были выявлены незначительные повреждения копыт. Ветеринары обработали раны, а после косулю выпустили в ближайший лесной массив.
Фото: министерство природопользования и экологии РБ.