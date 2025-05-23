В Башкирии заработают 192 официальных пляжа

Жители Башкирии в летний сезон смогут отдохнуть на 192 официальных пляжах в 63 муниципальных образованиях.
Как отметили в Госкомитет по ЧС, количество пляжей с 2024 года увеличилось на 18. Официально пляжный сезон стартует уже 1 июня.
Ход подготовки к купальному сезону в муниципалитетах и пути решения проблемных вопросов по открытию новых пляжей обсудили на совещании в режиме видеосвязи. Особое внимание уделили обсуждению вопроса профилактики гибели людей на водных объектах республики, в частности, обеспечению детской безопасности во время школьных каникул.