В Башкирии заработают 192 официальных пляжа

Ход подготовки к купальному сезону в муниципалитетах и пути решения проблемных вопросов по открытию новых пляжей обсудили на совещании в режиме видеосвязи. Особое внимание уделили обсуждению вопроса профилактики гибели людей на водных объектах республики, в частности, обеспечению детской безопасности во время школьных каникул.