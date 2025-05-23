В мэрии Уфы сообщили, когда появятся платные парковки

С 21 мая по 11 июня пройдут публичные консультации по проектам постановлений, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. Актуальная информация о платных парковках будет своевременно размещаться на электронном портале парковочного пространства по адресу: parking02.ru.