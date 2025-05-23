В мэрии Уфы сообщили, когда появятся платные парковки

Стало известно, когда в Уфе заработают платные парковки. Об этом сообщили администрации башкирской столицы.
С 27 июня платные парковки заработают на улицах: Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Коммунистической, Ленина, Мустая Карима, Октябрьской революции, Пушкина и Чернышевского.
На центральных улицах города организуют 1188 парковочных мест, из которых 128 будут предназначены для людей с инвалидностью. Стоимость часа парковки установлена в размере 40 рублей.
С 21 мая по 11 июня пройдут публичные консультации по проектам постановлений, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. Актуальная информация о платных парковках будет своевременно размещаться на электронном портале парковочного пространства по адресу: parking02.ru.