В Башкирии хотят принять закон о военной журналистике

Депутаты Госсобрания работают над проектом закона «О государственной поддержке отдельных категорий работников средств массовой информации». Прежде всего, речь идет о социальной защищенности военкоров и работников СМИ, которые, рискуя жизнью и здоровьем, добывают и доносят до граждан информацию.