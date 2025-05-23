В Уфе проректора УГНТУ обвиняют в организации незаконной миграции

Один месяц и 23 дня будет находиться в СИЗО проректор Уфимского государственного нефтяного технического университета. Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения Наилю Чанышеву.

Мужчина отвечал в вузе за развитие международной деятельности и сотрудничества. Проректора обвиняют в организации незаконной миграции. По данным следствия, с июля 2023 года по апрель 2024-го в учебное заведение незаконно поступили не менее 19 иностранцев.