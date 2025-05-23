В Башкирии 15-летний мотоциклист пытался сбежать и устроил ДТП

В Учалинском районе 15-летний мотоциклист попал в ДТП. Об этом рассказали в ГАИ региона.

Сотрудники дорожно-патрульной службы заметили подростков на мотоциклах. Просьбу остановиться молодые люди проигнорировали и наоборот попытались сбежать. Началась погоня. Один из подростков не справился с управлением на повороте и упал на асфальт. Мальчик попытался убежать от правоохарнителей, однако был задержан.