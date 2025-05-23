В Уфе проходит конференция, посвященная памяти учёного М. Исянбаева

В Уфе проходит XVII Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти учёного Мазгара Исянбаева. На площадке, организованной Уфимским федеральным исследовательским центром РАН, обсуждают стратегию социально-экономического развития Башкортостана, новые риски государственной пенсионной системы, а также перспективы дальнейшего совершенствования инструментов госрегулирования.

Этими и многими другими вопросами занимался и Мазгар Насипович. Профессор ушёл из жизни в январе. Он создал научную школу по региональной экономике и социально-экономической политике. Внес существенный вклад в разработку основных направлений развития Башкортостана.