В Уфе мужчину, напавшего на девочку, отправили в СИЗО

В Уфе отправили в СИЗО подозреваемого в нападении на девушек. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Напомним, в полицию поступило несколько жалоб на нападение неизвестного на девушек. В частности, жертвой маньяка стала 16-летняя девочка. Мужчина преследовал подростка, а после повалил и попытался совершить действия сексуального характера. Нападавший угрожал расправой, если девочка будет кричать, однако она не испугалась и начала проявлять активное сопротивление. На подобное нападение пожаловалась ещё одна жительница Уфы.

Подозреваемым оказался 36-летний мужчина, который живёт в Уфе 2 года. Она работает доставщиком цветов и передвигается на корпоративной машине. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим, в том числе и за изнасилование. Расследование продолжается.