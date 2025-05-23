Под Уфой начали подготовку к ремонту моста над рекой Уршак

3 июня в Башкирии стартует ремонт моста через реку Уршак. На месте проведения работ началась подготовка – специалисты установили дорожные знаки, основание для светофора. Отмечается, что работы будут вестись в две смены без выходных. Основные ремонтные работы запланированы на июнь-июль, а завершить их планируется к августу.
ИА «Башинформ» напоминает, что мост частично перекроют. Для водителей оставят три полосы, а транспортные потоки будут регулировать светофоры. Движение по средней полосе будет реверсивным. В результате утром две полосы будут открыты для тех, кто едет в сторону Уфы, а вечером — для тех, кто выезжает из города.
Мост, построенный в 1980 году около Булгаково, на федеральной трассе Р-240, пришел в предаварийное состояние. В последний раз его ремонтировали в 2014 году. Обследование, проведенное в 2023 году, выявило ряд дефектов. Глава Башкирии на оперативном совещании правительства в апреле отметил, что оттягивать ремонт моста больше нельзя, тем более что здесь довольно серьезный трафик. По поручению Радия Хабирова было решено сократить сроки ремонта моста на 2 недели.
Фото: bashinform.ru