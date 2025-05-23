Под Уфой начали подготовку к ремонту моста над рекой Уршак

Мост, построенный в 1980 году около Булгаково, на федеральной трассе Р-240, пришел в предаварийное состояние. В последний раз его ремонтировали в 2014 году. Обследование, проведенное в 2023 году, выявило ряд дефектов. Глава Башкирии на оперативном совещании правительства в апреле отметил, что оттягивать ремонт моста больше нельзя, тем более что здесь довольно серьезный трафик. По поручению Радия Хабирова было решено сократить сроки ремонта моста на 2 недели.