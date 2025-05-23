В Башкирии на один день введен тотальный запрет на алкоголь

В Башкортостане введут тотальный запрет на алкоголь на целый день. По данным Минторга республики, в ближайшую субботу вся республика будет трезвой как стёклышко. Причина такого радикального шага – последний звонок у школьников.

Купить спиртное не получится вообще нигде – все магазины республики получили строгое указание. Единственное спасение для жаждущих – бары и рестораны, там наливать ещё будут.