В Башкирии на один день введен тотальный запрет на алкоголь

В Башкортостане введут тотальный запрет на алкоголь на целый день. По данным Минторга республики, в ближайшую субботу вся республика будет трезвой как стёклышко. Причина такого радикального шага – последний звонок у школьников.
Купить спиртное не получится вообще нигде – все магазины республики получили строгое указание. Единственное спасение для жаждущих – бары и рестораны, там наливать ещё будут.
Подобные ограничения будут также действовать в дни сабантуев в муниципалитетах, где они пройдут. Кроме того, ограничения будут действовать и в День молодежи, который отмечается в последнюю субботу июня.