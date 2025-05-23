В Башкирии фонд «Защитники Отечества» отметит двухлетие

В Башкортостане в этом году фонд «Защитники Отечества» отметит свое двухлетие. Направлений работы у организации много: сопровождение участников СВО и членов семей погибших, медицинская и психологическая реабилитация, обеспечение техническими средствами реабилитации, решение юридических вопросов, адаптация жилых помещений и многое другое.

Если в 2023 году проблемами военнослужащих занимались 40 социальных координаторов, то сегодня их уже 107. Также у регионального филиала расширился функционал. Его сотрудники стали активно заниматься поиском пропавших без вести участников спецоперации.

Преимущество фонда в том, что он работает по принципу единого окна. Вопросы решаются в одном месте. В учреждение могут обратиться и родные погибших участников спецоперации. В числе координаторов не только соцработники и волонтеры, но и жены, матери военнослужащих, а также сами бойцы.