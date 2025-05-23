В Башкирии в Белую выпустили 21 тыс. мальков стерляди

21 тысячу мальков краснокнижной стерляди выпустили в Белую в районе Бирска. Осетровых привезли из Московской области и под присмотром сотрудников Волго-Камского территориального управления Росрыболовства.

Мальков выращивали на специализированном рыбоводческом предприятии «Главрыбвод». Организация специализируется на полном цикле разведения рыбы осетровых пород. В естественных условиях малькам стерляди сложно выжить, поэтому разведение рыбы в искусственных условиях и её последующий выпуск являются эффективным способом восстановления численности редкого и ценного для региона вида.