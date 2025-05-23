Жители Казахстана высоко оценили постановки Башдрама

Гастроли завершились оглушительным успехом. Коллектив Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури триумфально вернулся из Казахстана. Зарубежные зрители стали свидетелями двух постановок – «Буренушки», основанной на романе-пенталогии Тансулпан Гариповой, и драмы «Черноликие» по повести Мажита Гафури.

Спектакли вызвали бурю эмоций и восторженные отклики. Казахская публика высоко оценила глубину и выразительность постановок, мастерство актеров и оригинальную режиссерскую интерпретацию. Гастроли стали ярким событием в культурной жизни обеих стран, укрепив дружеские связи и открыв новые горизонты для сотрудничества.