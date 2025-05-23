В Башкирии стартовал основной этап ЕГЭ-2025

Принципиальных новшеств в проведении ЕГЭ в этом году нет. Всё так же строго, однако при этом организаторы разными способами пытаются подбодрить выпускников. Необычный проект, например, запустило управление образования Уфы.

С самого утра возле школ, где сдают ЕГЭ, оживлённо, выпускники волнуются и находятся в предвкушении. И чтобы процесс ожидания был не столь томительным, на всех уфимских пунктах сдачи экзамена можно послушать напутствия от известных горожан. Стоит только навести камеру на QR-код. Видео обновляется каждый раз при наведении камеры. С пожеланиями выступили десятки известных людей.

Одни молча вспоминают теорию, другие, наоборот, пытаются разговорами разрядить обстановку. У некоторых с собой талисманы на удачу. Впрочем, непосредственно на экзамен допускают только со стандартным набором выпускника. В кабинет можно взять ручку, воду без этикетки, а также на перекус шоколадку или конфеты. Телефоны, как и талисманы, не положены. Все очень строго.

В 2025 году единый госэкзамен в регионе будут сдавать почти 17 тысяч выпускников 11-х классов. Четверть из них – из уфимских школ. В день начала основного этапа ЕГЭ сдают по трем предметам: истории, химии и литературе.