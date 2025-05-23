В Башкирии проходят консультации для будущих бизнесменов

Как открыть собственное дело, с чего начать и где получить финансовую помощь? Сегодня во всех городах и районах проходят консультационные встречи для желающих начать свой бизнес. На интересующие вопросы ответили сотрудники кадрового центра и представители профильных организаций, которые содействуют развитию бизнеса в регионе. В мероприятии приняли участие будущие и действующие предприниматели.

Блокнот, ручка и внимание к деталям. Желающих узнать о действующих инструментах для начала и развития собственного бизнеса немало. И правило «предупрежден — вооружен» здесь как нельзя кстати, ведь от правильного порядка действий зависит и успех начатого дела.

На площадке консультируют не только сотрудники кадрового центра, но и эксперты профильных организаций: центра соцподдержки населения, фонда развития и поддержки малого предпринимательства, управления земельных и имущественных отношений, налоговой службы и Роспотребнадзора.

В кадровом центре «Работа России» жителям республики предлагают две программы. Это адресная социальная помощь для малоимущих, где в зависимости от бизнес-плана выплачивают до 350 тысяч рублей, и единовременная финансовая поддержка для безработных. Ее сумма в этом году составляет 180 тыс. Полученные средства можно направить на покупку оборудования и материалов.

В 2025 году социальные контракты на открытие бизнеса получат еще около 1000 человек, а на единовременную финансовую помощь выделено более 26 миллионов рублей. Среди возможных получателей и мама в декрете Гюзель Гумерова. Вместе с супругом они хотят заниматься ведением подсобного хозяйства и разводить перепелов.