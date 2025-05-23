«Между нами»: о ситуации вокруг медного месторождения в Абзелиловском районе

Сегодня говорим о медном месторождении в Абзелиловском районе Башкирии. Вопрос, действительно, серьезный. С одной стороны, это реальный масштабный инвестпроект — создание нового горно-обогатительного комбината ценой в 50 миллиардов, 1500 рабочих мест, многомиллиардные налоги, из которых 250 миллионов ежегодно пойдут в местный бюджет. С другой — страхи местных жителей за соблюдение экологичных норм. Обо всем подробнее — в нашем видео.