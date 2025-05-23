В Уфе завершился турнир по греко-римской борьбе памяти Бормана

В Уфе сегодня завершился 39-й Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана по греко-римской борьбе. Соревнования проходили в формате командных состязаний «стенка на стенку» в десяти весовых категориях. В финале встретились сборные республики Башкортостан и Московской области.

До финала Эдгар Шерстобитов не проиграл ни одной схватки на этом турнире. Но именно в решающем противостоянии он допустил ошибку и уступил сопернику. Проиграл в следующем поединке и призер первенства страны Артём Булатов. Возродил интригу в финале башкирский борец Кирилл Нужин. Он не оставил оппоненту ни единого шанса, завершив схватку со счетом 8:0.

В турнире участвовали спортсмены до 16 лет из Москвы, Московской, Новосибирской, Челябинской областей, Республик Татарстан и Башкортостан. Также приехали на соревнования в Уфу борцы из Армении и Белоруссии, именно они и разыграли бронзовые награды состязаний. Сильнее в этой паре соперников были представители республики Армения.

В итоге повторить прошлогодний успех сборной Башкортостана не удалось. Хозяева турнира проиграли в финале атлетам из Московской области со счетом 3:7. Среди представителей республики победы в своих схватках одержали Кирилл Нужин, Максим Каюмов и Амир Ахунов.