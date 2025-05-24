В Башкирии для 17,5 тысячи выпускников прозвенел «Последний звонок»

Сегодня по всей России для старшеклассников прозвучал последний звонок. В республике школьная пора завершилась для 17,5 тысяч выпускников 11-х классов и для почти 52 тысяч девятиклассников. С этим событием детей, их родителей и учителей в соцсетях поздравил глава республики Радий Хабиров. Торжественные мероприятия прошли в каждом учебном заведении региона, а вот местом притяжения столичных выпускников стала площадь имени Ленина. Праздник завершился «Последним звонком нового поколения». Впереди детей ждет сдача экзаменов.

Звон колокольчика, тот самый, что 11 лет назад встретил ребят у школьного порога, сегодня звучал по-особенному трогательно и даже немного грустно. Выпускники 21-го лицея, учащиеся бок о бок большую часть жизни, их родители и учителя едва сдерживали эмоции.

С напутственными словами во взрослую жизнь вчерашних школьников проводили директор и представители администрации. Первоклассники прочитали стихи, а творческие коллективы исполнили народные танцы. Сами же ребята поблагодарили педагогов, вручив букеты, и, по традиции, станцевали вальс. После мероприятий в школах молодежь отправилась на общегородской праздник.

Приветствуем наших выпускников 11-х классов, их более 4,5 тысяч детей сегодня на одной площадке. В том году мы праздновали на площадке «Ватан», в этом году мы выбрали Горсовет. Традиционно приглашаем известных артистов. За нашей спиной выступает Зайнетдин. Ну и дети сами организовывали себе праздник. Азат Батыршин, начальник управления образования администрации г. Уфы

Центральная площадь города пестрит разноцветными лентами, выпускники уфимских школ закружились в танцевальном хороводе. Кульминацией праздника стала красивая традиция, знаменующая окончание школьной жизни и начало новой, взрослой, — это вальс. В этом году — под «Уфимские липы» и «Синий платочек».

Ребята усердно репетировали, и «Последний звонок» стал достойным завершением школьных лет, подытожив все старания. Впереди их ждет сдача ЕГЭ — одного из важнейших экзаменов, который во многом определит будущее молодых людей.