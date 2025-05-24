В Башкирии в селе Урман для выпускников прозвенел «Последний звонок»

Последний школьный звонок раздался сегодня и для старшеклассников села Урман Иглинского района. Впереди экзамены и пора поступления.

Звонок долгожданный, с одной стороны, и грустный, с другой. Прощаться со школой, учителями и одноклассниками придется, но хорошего настроения этот факт не отменяет. Новая и взрослая жизнь впереди, а в ней тоже много интересного.

Школа в селе Урман известная. В 2011 году от нее после взрыва боеприпасов остались лишь стены. Нынешние выпускники в тот непростой год только учились ходить. А сегодня они уже девятиклассники, им предстоит сдать экзамены и определяться с учебным заведением. Но кто-то решил провести за партой еще пару лет.

История школы началась в 1963 году. Она, хотя и была восстановлена, внешний облик сохранила еще с истоков, когда у руля был Ильгам Муллаянов. Полвека он отдал педагогике: 30 лет был директором, учил детей физике и горел своей работой. Ильгама Нургалеевича все знали как Илью Николаевича — так русским было легче запомнить, в итоге к новому имени привык и он сам.