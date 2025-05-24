На трассе Уфа-Белорецк стартовал ремонт дороги

Для удобства жителей и гостей республики. На одном из участков самой популярной в Башкортостане туристической дороги Уфа — Инзер — Белорецк приступили к укладке асфальта. Работы ведутся рядом с населенными пунктами Шаймуратово и Карламан.

Суточный трафик там достигает 12 тысяч автомобилей. Дорога проходит по нескольким районам республики и ведет к различным туристическим локациям. В этом году планируется отремонтировать больше 24 км этой дороги в Уфимском, Кармаскалинском, Архангельском и Белорецком районах. А чтобы новый асфальт прослужил дольше, смесь готовят по самым современным технологиям.