Студенческие отряды Башкирии открыли трудовой сезон

Трудовой сезон студенческих отрядов Башкортостана стартовал. Торжественное мероприятие, посвященное открытию третьего трудового семестра студотрядов, состоялось в уфимском саду имени Аксакова. Там же каждому из коллективов вручили путёвку — документ, свидетельствующий о направлении на работу. В молодежном празднике приняли участие все студотряды республики — их 112. А вот число участников движения порядка 6 тысяч.

На обучение молодёжи рабочим профессиям для работы в летний трудовой период в Башкортостане привлекли более 54 миллионов рублей федеральных субсидий. Около двух тысяч студентов прошли специальное обучение и освоили новые специальности. Кстати, в последнее время не только студенты проявляют активность в летний период, работать не прочь и старшеклассники.