Музыка, объединяющая поколения: в Уфе завершается фестиваль Дениса Мацуева

Музыка, объединяющая поколения. В Уфе завершается третий фестиваль пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Он объединяет на сцене юных музыкантов с мастерами, открывая публике новые имена и сохраняя преемственность поколений.
В рамках проекта зрителям представили симфоджаз — сочетание академической музыки и джазовой импровизации. Главная идея проекта — показать, что классика может звучать современно, свежо и вдохновляюще. Завершится фестиваль сегодня звучанием бессмертных шедевров русских композиторов.