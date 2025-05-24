В Уфе прошёл полумарафон «Забег.РФ»

Я думаю, у каждого забега свой какой-то вайб. Везде что-то особенное. «Забег.РФ» — не исключение. Все участники, все зрители очень рады, очень счастливы, что в нашем городе такое замечательное, такое масштабное мероприятие проходит.

Андрей Матвеев, серебряный призер гонки на 10 км в рамках «Забега.РФ» в Уфе