В Уфе прошёл полумарафон «Забег.РФ»

В этом году легкоатлетический массовый старт в республике прошёл в девятый раз. «Забег.РФ» — одно из самых масштабных спортивных мероприятий в России. В этом году он собрал 180 тысяч человек не только в России, но и в других 25-ти странах. В Уфе был установлен рекорд по числу участников. На старт вышли 3800 человек, почти на 700 больше, чем в прошлом году.
В одно и то же время, секунда в секунду, десятки тысяч людей во всех часовых поясах страны выходят на старт «Забега.РФ». С каждым разом количество желающих принять участие в этом событии растет. Вместе с Россией в этом году бежали еще 25 стран: среди них Китай, Бразилия и Индия.
Среди дистанций — 1, 5, 10 и 21 километр. На каждой из них бегущим помогали пейсмейкеры — профессиональные спортсмены, которые задавали темп. В этом году организаторы по желаниям участников изменили направление движения. Бегуны преодолевали ту же дистанцию, но против часовой стрелки. Маршрут забега прошел с видом на знаковые достопримечательности города. Самым быстрым на дистанции полумарафона стал Владимир Надеждин.
На старт «Забега.РФ» выходят и корпоративные команды. На этот раз самым многочисленным оказался коллектив компании «Союзпромптица». Руководителям и сотрудникам удалось собрать команду из 18 человек. Некоторые из них для забега прилетели из Санкт-Петербурга.
В рамках Забега в Уфе снова прошла благотворительная акция «Бегупомогу», участники которой собирают средства на платформе «Сделай!». Таким образом они поддерживают уфимские благотворительные фонды и помогают детям с заболеваниями и другим нуждающимся.
В рамках «Забега.РФ» каждый год выявляют беговую столицу России. Город определяется по трём критериям: средний километраж участников, процентное соотношение бегунов к общему населению города и средняя скорость бега. Город-победитель получает переходящий кубок.