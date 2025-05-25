В Башкирии вновь заметили бегающего лося

Для мероприятия привлекли членов общественной организации «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов», а также общественных инспекторов. В операции участвовали более 10 человек. Лося успешно вывели за пределы города. После освобождения животное направилось в лесистую местность около реки Тайрук.