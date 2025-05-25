В Башкирии вновь заметили бегающего лося

Жители Ишимбая заметили бегающего лося. Подробности инцидента сообщили в министерстве природопользования и экологии Башкирии.
24 мая вечером лесной гость бегал у территории промышленного производства. На поимку лося выехали специалисты минэкологии. Так как на указанном участке интенсивное дорожное движение, ловля животного была запланирована на темное время суток.
Для мероприятия привлекли членов общественной организации «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов», а также общественных инспекторов. В операции участвовали более 10 человек. Лося успешно вывели за пределы города. После освобождения животное направилось в лесистую местность около реки Тайрук.