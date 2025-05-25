В Уфе прошёл съезд онкологов России с международным участием

На неделе Уфа стала хозяйкой XIII Съезда онкологов страны с международным участием. В Башкортостан съехались более 4 тысяч лучших специалистов для обмена опытом. Республика выбрана площадкой для проведения значимого медицинского события неслучайно. У нас работает многоуровневая система оказания онкологической помощи. Традиционно мероприятие состояло из теоретической и практической части. Во время форума ведущие специалисты из регионов России осмотрели онкологические центры республики.

В прошлом году специалисты Республиканского онкодиспансера провели более 12,5 тыс. операций. И эта цифра растет и говорит о том, что служба в Башкортостане развивается. Чем больше хирургических вмешательств, тем больше пациентов, болезнь которых выявилась на ранних стадиях.

Сначала хирурги удаляют пораженный раком мочевой пузырь. Новый орган будут создавать из части кишечника самого пациента. Операция проводится не впервые, однако считается достаточно сложной. Мастер-класс, который показал главный онколог Минздрава России, транслировался на всю страну. Проведение операции в стенах башкирского медучреждения говорит о высоком уровне подготовленности площадки для хирургической процедуры.

В республике развернуто более полутора тысяч коек для онкобольных – это один из лучших показателей среди регионов страны. Созданы специализированные центры, где пациентам окажут высококвалифицированную помощь. Один из таких – Уфимский хоспис. В дни проведения форума его посетили гости съезда. Под опекой хосписа находятся тысячи детей и взрослых с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями. Единственный в регионе и второй в России стационар был построен с нуля на благотворительные пожертвования.

Еще один центр, которым республика по праву может гордиться, – это центр детской онкологии и гематологии. Он открыл свои двери в прошлом году. Маленькие пациенты могут получить здесь все то, что раньше было доступно в крупных федеральных учреждениях. Впервые в республике открылись возможности для трансплантации костного мозга и применения клеточных технологий.

В рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» оборудования закуплено на сумму свыше двух миллиардов рублей, модернизировано 60 кабинетов и создано 13 центров амбулаторной помощи.