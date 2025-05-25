Старт ЕГЭ и подготовка к приемной кампании: как завершается учебный год в Башкирии

Рубикон пройден. Эта неделя стала судьбоносной для выпускников. Прозвенели последние звонки, стартовала волна единого госэкзамена и подготовка к приемной кампании в вузы и колледжи. Принципиальных новшеств нет, однако в Минобразования уже не первый год наблюдают интерес будущих абитуриентов к недавно появившимся специальностям. Слова поддержки выпускникам сказал и Радий Хабиров.

Почти на каждой школьной площадке в день последнего звонка – праздничный вальс. Так выпускники прощаются со школой. Радость, слезы и планы на будущее – все это переплелось на торжественных линейках.

Радость от предвкушения скорой свободы и грусть от расставания с одноклассниками, а также привычным распорядком дня. На линейках некоторые не скрывали слёз. Но прощаться после 11 лет обучения все-таки придется.

И этот этап начался буквально накануне. Сдача единого госэкзамена – первое серьезное испытание на пороге взрослой жизни. Сессия ЕГЭ стартовала с трех предметов: истории, химии и литературы. Амир Халиков из уфимской гимназии выбрал в качестве предмета по выбору историю.

Чтобы подбодрить выпускников перед сдачей экзамена, Управление образования Уфы запустило специальный проект. На всех столичных пунктах сдачи ЕГЭ можно послушать напутствия от известных горожан. Стоит только навести камеру на QR-код. В 2025 году единый госэкзамен в регионе будут сдавать почти 17 тысяч выпускников 11-х классов. Четверть из них – из уфимских школ.

Пока выпускники закрывают финальную главу в виде экзаменов, вузы региона активно готовятся к предстоящей приемной кампании. Очевидно, борьба будет за каждого абитуриента. Чтобы привлечь к себе молодых людей, даже традиционные на первый взгляд университеты предлагают новые специальности.

Сфера IT – одно из самых востребованных за последние годы направлений. Именно поэтому в Министерстве образования наблюдают тенденцию: среди самых популярных предметов единого госэкзамена – профильная математика и информатика.

Сдать экзамен хорошо во всех смыслах выгодно. В том же Аграрном университете, например, при пороге выше 190 баллов студенты могут рассчитывать на повышенную стипендию в 11 тысяч рублей. От 210 – уже на 16 тысяч. А вот стобалльники, поступившие в любые вузы республики, – получат разово по 150 тысяч рублей.