Геологоразведка в Абзелиловском районе: что планируется на новом производстве

Полные залы и острые дискуссии. Тема сохранения экологии на протяжении последнего месяца вызывает живой интерес и обеспокоенность жителей Абзелиловского района. Всех волнует, что изменится, если в муниципалитете построят производство. Эмоционально, активно, неравнодушно к родному краю – так можно охарактеризовать настроение каждой встречи. Но именно такие собрания призваны дать ответы на наболевшие вопросы. Представители компании заверили жителей, что будут работать в соответствии с самыми высокими экологическими нормами, вкладываться в развитие района, помогать с созданием рабочих мест, чтобы у сельчан не было нужды ездить на вахту.
Чистая и прозрачная вода, что даже на дне просматривается мелкая галька. Это чудо природы - озеро Яктыкуль, раскинувшееся в Башкирском Зауралье в окружении гор. Здесь развита индустрия туризма и развлечений. С каждым годом турпоток только растет, увеличивается и количество баз отдыха и гостевых домов. Вокруг озера есть детские лагеря, лечебные здравницы, небольшие гостиницы, которые оснащены банями, душевыми, кухнями, стиральными машинами и разным оборудованием. У каждого из них должны быть свои системы водоотведения. Их отсутствие может привести к загрязнению окружающей среды и представлять угрозу здоровью людей.
В прошлом из-за нехватки очистных сооружений курортное озеро уже загрязнялось. Проблему тогда устранили, реконструировав систему водоотведения. Но туристическая зона застраивается и дальше. И, как считают в местной администрации, эти агрегаты могут не справиться с нагрузкой.
А для того, чтобы построить новые или модернизировать существующие очистные сооружения, нужны дополнительные средства. Без инвесторов здесь никак. Вложиться в это готова горнодобывающая компания, которая планирует геологоразведку. И если прогнозируемый запас меди подтвердится, то инвестор сможет создать на этом месте «промышленный городок».
Только местные не совсем в восторге от такой перспективы. Жителей интересует, что будет с курортной зоной – они опасаются экологических последствий. Но специалисты и представители инвестора утверждают, что нет никакой угрозы для природы. Современные технологии позволяют полностью исключить влияние на водные ресурсы. За счет внедрения системы замкнутого водооборота никаких сбросов в природную среду не будет. Строительство предприятия и его эксплуатация ведется с бережным отношением к природе с самого начального этапа. Кроме того, комбинат будет достаточно удален от мест отдыха.
Сомнения жителей понятны, но необоснованны, утверждают представители инвестора и специалисты. К примеру, многие годы бытовало мнение, что десятилетия назад на Салаватском участке медных руд захоранивали радиоактивные отходы. Местные беспокоились, что при разработке всё это вылезет наружу. В связи с этим на участок выехали специалисты Госкомитета по ЧС, чтобы обследовать территорию и провести замеры. Приборы показали, что показатели на местности в норме.
Любые работы, в том числе возможное возведение предприятия и его деятельность, будут под тщательным контролем надзорных ведомств. И тут, как говорят, ни шагу влево или вправо – все очень строго. Если будут обнаружены хотя бы малейшие отклонения от намеченных проектных решений, деятельность на участке могут приостановить. В Башкортостане также создадут общественный совет по контролю за ситуацией вокруг возможного строительства ГОКа в Абзелиловском районе. Этот вопрос обсудили на встрече Всемирного курултая башкир и руководителя недропользователя.
Представители компании уверяют, что жителям нечего опасаться. Пример тому и успешные реализованные проекты. Один из них связан с городом Карабаш Челябинской области. Населенный пункт был когда-то в списке с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. А новый инвестор избавил его от негативного наследия. Муниципалитет фактически превратится в новый город с современным безопасным производством, комфортным жильем и передовой социальной инфраструктурой.