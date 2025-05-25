Геологоразведка в Абзелиловском районе: что планируется на новом производстве

Полные залы и острые дискуссии. Тема сохранения экологии на протяжении последнего месяца вызывает живой интерес и обеспокоенность жителей Абзелиловского района. Всех волнует, что изменится, если в муниципалитете построят производство. Эмоционально, активно, неравнодушно к родному краю – так можно охарактеризовать настроение каждой встречи. Но именно такие собрания призваны дать ответы на наболевшие вопросы. Представители компании заверили жителей, что будут работать в соответствии с самыми высокими экологическими нормами, вкладываться в развитие района, помогать с созданием рабочих мест, чтобы у сельчан не было нужды ездить на вахту.

Чистая и прозрачная вода, что даже на дне просматривается мелкая галька. Это чудо природы - озеро Яктыкуль, раскинувшееся в Башкирском Зауралье в окружении гор. Здесь развита индустрия туризма и развлечений. С каждым годом турпоток только растет, увеличивается и количество баз отдыха и гостевых домов. Вокруг озера есть детские лагеря, лечебные здравницы, небольшие гостиницы, которые оснащены банями, душевыми, кухнями, стиральными машинами и разным оборудованием. У каждого из них должны быть свои системы водоотведения. Их отсутствие может привести к загрязнению окружающей среды и представлять угрозу здоровью людей.

Естественно каждый коттедж должен иметь какое-то сооружение, которое должно отводить воды. И тут, конечно, не проконтролируешь, сбрасывают ли они эту воду. По идее, конечно, они должны сдавать на очистные сооружения. Владимир Горячев, инженер филиала по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белой и Урала ФГВУ «Центррегионводхоз»

Нет централизованной системы канализации и очистки. Причем она должна быть очень мощной в прибрежной зоне. И сейчас идет сильное загрязнение озер в результате стоков, которые просачиваются от местного населения. И это серьезная проблема, которая приводит к эвтрофикации воды, к заражению. Василий Мартыненко, руководитель УФИЦ РАН, доктор биологических наук

В прошлом из-за нехватки очистных сооружений курортное озеро уже загрязнялось. Проблему тогда устранили, реконструировав систему водоотведения. Но туристическая зона застраивается и дальше. И, как считают в местной администрации, эти агрегаты могут не справиться с нагрузкой.

На сегодня анализы у нас соответствуют санитарным нормам. Но в то же время мы предполагаем, что в связи с застройкой курортной зоны необходимо провести реконструкцию очистных сооружений с увеличением мощности примерно на 500-700 кубов в сутки. Это требуется уже сейчас. Фуат Махиянов, заместитель главы администрации Абзелиловского района по строительству и ЖКХ

А для того, чтобы построить новые или модернизировать существующие очистные сооружения, нужны дополнительные средства. Без инвесторов здесь никак. Вложиться в это готова горнодобывающая компания, которая планирует геологоразведку. И если прогнозируемый запас меди подтвердится, то инвестор сможет создать на этом месте «промышленный городок».

Мы дадим новые рабочие места, будут начисления в налоговую базу, мы будем заниматься социальными мероприятиями. Соответственно, мы дадим толчок развитию данного района и Республики Башкортостан. Тех, кто заинтересовался, уже принимаем на предприятия наших партнеров. К примеру, на сегодня в Томинском ГОКе работают 10 человек из Абзелиловского района. Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»

Только местные не совсем в восторге от такой перспективы. Жителей интересует, что будет с курортной зоной – они опасаются экологических последствий. Но специалисты и представители инвестора утверждают, что нет никакой угрозы для природы. Современные технологии позволяют полностью исключить влияние на водные ресурсы. За счет внедрения системы замкнутого водооборота никаких сбросов в природную среду не будет. Строительство предприятия и его эксплуатация ведется с бережным отношением к природе с самого начального этапа. Кроме того, комбинат будет достаточно удален от мест отдыха.

Перед строительством исследуется плодородный слой почвы. Он хранится потом до завершения работы предприятия и наносится в период рекультивации на объекты. Для снижения выбросов, для того, чтобы защитить ближайшую территорию, применяется технология пылеподавления. Все пылящие поверхности орошаются, узлы, пересыпы руды максимально строятся закрытыми. Алексей Воробьёв, представитель компании партнёра ООО «Салаватское»

Сомнения жителей понятны, но необоснованны, утверждают представители инвестора и специалисты. К примеру, многие годы бытовало мнение, что десятилетия назад на Салаватском участке медных руд захоранивали радиоактивные отходы. Местные беспокоились, что при разработке всё это вылезет наружу. В связи с этим на участок выехали специалисты Госкомитета по ЧС, чтобы обследовать территорию и провести замеры. Приборы показали, что показатели на местности в норме.

Любые работы, в том числе возможное возведение предприятия и его деятельность, будут под тщательным контролем надзорных ведомств. И тут, как говорят, ни шагу влево или вправо – все очень строго. Если будут обнаружены хотя бы малейшие отклонения от намеченных проектных решений, деятельность на участке могут приостановить. В Башкортостане также создадут общественный совет по контролю за ситуацией вокруг возможного строительства ГОКа в Абзелиловском районе. Этот вопрос обсудили на встрече Всемирного курултая башкир и руководителя недропользователя.

Произвести геологоразведку, дать оценку состоянию руды и целесообразности там строительства. Это их обязанность. Совместно с прокуратурой Республики Башкортостан было проведено выездное обследование. Как я и сказал на сходе с жителями о том, что этот вопрос на острие внимания у как всех, так и у надзорных органов. Соответственно, предприятие должно строго соответствовать федеральным законодательствам. После проведения изыскательских работ все скважины они обязаны будут рекультивировать. Роман Болотов, руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования