В Башкирии мужчина пострадал при пожаре в частном доме

Житель деревни Березовка Бирского района едва не погиб в собственном доме. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошел в брусовом доме с обшивкой из сайдинга. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и смогли ликвидировать огонь площадью 48 кв.м.

Впоследствии 66-летний мужчина был доставлен в ожоговое отделение ГКБ №18 в Уфе с ожогами I, II, III степени головы, туловища, руки и обеих ног. Кроме того, у него диагностировано отравление токсинами. В настоящее время медики борются за его жизнь.