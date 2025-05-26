В Башкирии задержали студентов за попытку сбыта запрещённых веществ

В Иглинском районе двое 18-летних студентов одного из уфимских вузов задержаны по подозрению в сбыте наркотиков. В ходе обыска правоохранители изъяли у них телефоны с доказательствами преступной деятельности.

По предварительным данным, один из задержанных, чтобы заработать деньги, в прошлом году устроился курьером-закладчиком в интернет-магазин через популярный мессенджер, а его куратор оплачивал ему аренду жилья для упаковки запрещённых веществ. Другой студент заявил, что начал помогать товарищу всего неделю назад.

Полиция обнаружила семь тайников с более чем 15 грамм мефедрона, а также изъяла свыше 1 кг наркотиков, подготовленных к сбыту. В квартире, где проживал курьер вместе с родителями, нашли ещё более 14 грамм наркотиков.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за попытку сбыта наркотических веществ. Виновных заключили под стражу, сообщили в МВД Башкирии.