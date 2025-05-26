В заповеднике Башкирии заметили змей, поедающих лягушек и жаб

На территории заповедника «Шульган-Таш» сняли необычное видео с обедающими змеями. В кадр попали два ужa, которые лакомились жабами. Об этом сообщили в соцсетях заповедника.
Заместитель директора по пчеловодству и общим вопросам Радик Галин рассказал, что встретил змей у реки Агидель. Также директор заповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев поделился снимком другого ужа, который схватил остромордую лягушку за задние лапки.
Природозащитники напомнили местным жителям о важности соблюдения правил безопасности на дикой природе.
Фото: заповедник «Шульган-Таш», ТГ.