В Башкирии трёхнедельный малыш едва не сгорел в своей кроватке

В Октябрьском врачи борются за жизнь трёхнедельного малыша, который получил ожоги третьей и четвёртой степени. Об этом сообщил в соцсетях министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

МЧС предварительно установило, что мама отвела двух своих детей — 4 и 2 лет — в детсад, а отец остался с новорожденным. В какой-то момент в кроватке загорелись покрывало, матрас и одежда малыша.

В настоящее время специалисты оценивают состояние ребёнка как тяжёлое. Реаниматологи уже провели телемедицинскую консультацию с комбустиологами. Санитарной авиацией к маленькому пациенту выехали реаниматолог и эндоскопист Республиканской детской клинической больницы.

Причина возгорания уточняется. Среди возможных версий — воспламенение из-за фена или гелиевых шаров.