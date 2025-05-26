В Уфе врачи спасли 3-летнего ребенка с гигантской опухолью

В Уфе врачи Республиканской детской клинической больнице провели операцию по удалению доброкачественной опухоли у трехлетнего малыша. Образование, возникшее из лимфатических сосудов, вызвало увеличение живота и кишечную непроходимость, которая беспокоила ребенка на протяжении двух месяцев.

Обнаружили новообразование во время УЗИ в поликлинике по месту жительства. После телемедицинской консультации с врачами РДКБ было решено госпитализировать ребенка в хирургическое отделение больницы. Там при компьютерной томографии подтвердили наличие крупной многокамерной кистозной лимфангиомы забрюшинного пространства размером 13*12*8 см.