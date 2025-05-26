Из Башкирии в зону СВО отправился 150-й гумконвой

Из Уфы в зону проведения спецоперации уехал 150-й гумконвой. На передовую бойцам отправили 18 автомобилей, включая четыре грузовика «Урал», а также легковые автомобили. Кроме того, военнослужащие получат мотоциклы, кабины «КамАЗа» в сборе, автозапчасти, аккумуляторы, рации, генераторы, масксети, спецодежду, оргтехнику, пило- и стройматериалы, медикаменты и медоборудование, продукты питания и другое необходимое.

А самый важный груз для них – это посылки от родных. Конвой предназначен для девяти воинских подразделений. Сбор гумпомощи для военнослужащих был организован администрацией Главы Башкортостана, властями в муниципалитетах, государственными органами, общественными организациями и волонтёрами.

Радий Хабиров в соцсетях отметил, что всего за время проведения спецоперации республика отправила на передовую более 17 тысяч тонн груза. Эти невероятные цифры – заслуга всех жителей Башкортостана, подчеркнул глава региона. Он выразил благодарность волонтерам, которые не жалеют сил, средств и времени, водителям фур и сопровождающим грузов. Они рискуют жизнью и здоровьем ради того, чтобы военнослужащим на фронте ни в чем не нуждались, заключил Радий Хабиров.