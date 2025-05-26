В Башкортостане стартовала Неделя предпринимательства

В республике стартовала Неделя предпринимательства. Она продлится до 30 мая. В ее рамках организуют более 60 мероприятий, в которых примут участие более 100 спикеров и экспертов. Форум поможет обменяться опытом, установить деловые контакты и продвинуть инициативы, направленные на улучшение инвестиционного климата и повышение конкурентоспособности региона.

В Уфе неделя началась с бизнес-завтрака. В нем приняли участие представители инфраструктуры поддержки. Они отметили, что в Башкортостане наблюдается рост предпринимательской активности. Все благодаря тому, что здесь построена особая стратегия развития предпринимательства, созданы все условия, чтобы бизнес хорошо себя чувствовал и эффективно работал. Результат этой деятельности налицо: в профильных рейтингах регион занимает довольно высокие места.

Также в рамках бизнес-завтрака анонсировали мероприятия, которые пройдут в башкирской столице в рамках Недели предпринимательства. Например, уполномоченный по защите прав предпринимателей рассказала о площадке, где будут говорить, как правильно и грамотно вести свою деятельность, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.