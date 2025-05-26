В Уфе выявили магазины, продававшие алкоголь в день последнего звонка

Несмотря на запрет продажи алкоголя в день последнего звонка, в некоторых магазинах нарушили правила. В одной из точек продаж в Дёмском районе города реализовали спиртное в закрытом виде. На место были вызваны сотрудники полиции для составления протокола о правонарушении.

Также в процессе проверки выяснилось, что в уголке покупателя магазина висит лицензия Министерства торговли республики на розничную продажу алкоголя, однако срок её действия истек год назад. Нарушения выявили и в одном из магазинов в центре столицы. Точка со статусом общепита не имела должного помещения, соответствующего требованиям.