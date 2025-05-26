В Уфе задержали подростка без прав за рулём мотоцикла

В Уфе инспекторы ДПС остановили подростка, который ехал на мотоцикле «Кайо» без водительских прав. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Во время проверки выяснилось, что молодой человек ещё не достиг совершеннолетия и не имеет водительских прав на управление транспортным средством. Его отстранили от вождения, а мотоцикл поместили на спецстоянку.

На водителя составили административный протокол. Кроме того, материалы дела переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности.