Житель Башкирии спас из горящего дома беременную жену и годовалую дочку

В Башкирии мужчина спас беременную супругу и годовалую дочь во время пожара. Возгорание произошло накануне вечером в селе Новобикметово Бураевского района. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В пожаре пострадала дощатая веранда частного дома, где проживала многодетная семья. Отец семейства находился в бане с двумя сыновьями 5 и 2 лет. Он услышал сигнал пожарного извещателя, сработавший на веранде, и выбежал из бани. Мужчина попытался потушить огонь и войти в дом, но пламя сильно распространилось. В итоге он оббежал дом и вынес через окно жену с дочкой.