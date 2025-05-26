Житель Башкирии спас из горящего дома беременную жену и годовалую дочку

В Башкирии мужчина спас беременную супругу и годовалую дочь во время пожара. Возгорание произошло накануне вечером в селе Новобикметово Бураевского района. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Фото №1 - Житель Башкирии спас из горящего дома беременную жену и годовалую дочку

В пожаре пострадала дощатая веранда частного дома, где проживала многодетная семья. Отец семейства находился в бане с двумя сыновьями 5 и 2 лет. Он услышал сигнал пожарного извещателя, сработавший на веранде, и выбежал из бани. Мужчина попытался потушить огонь и войти в дом, но пламя сильно распространилось. В итоге он оббежал дом и вынес через окно жену с дочкой.

К счастью, пострадавших нет. Полностью сгорел дом. Пожарные и добровольцы ликвидировали огонь. Предположительно, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

Фото: МЧС по РБ.

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