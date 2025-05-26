Уфимец арестован за попытку изнасилования 16-летней девочки

В Уфе 21-летний парень попал под следствие после нападения на 16-летнюю девушку. Инцидент произошел 23 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.

Злоумышленник преследовал подростка и напал на нее в подъезде дома по улице Мира. Девушка успела громко закричать, достать телефон и позвонить брату, после чего обвиняемый убежал.

Следователи и сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, проследили маршрут мужчины, что помогло его идентифицировать и задержать.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, включая допросы, экспертизы и осмотр места происшествия. Кроме того, сейчас проверяется, не причастен ли задержанный к другим преступлениям.