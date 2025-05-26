В Башкирии ветераны ВДВ восстанавливают автомобили для бойцов СВО

В Чишминском районе ветераны воздушно-десантных войск и волонтёры находят списанные автомобили и восстанавливают за свой счёт. Как правило, это внедорожники отечественного производства. С начала специальной военной операции неравнодушные люди отправили на фронт более десяти транспортных средств.

Стук молотка и шум других инструментов в этом гараже не смолкает уже третий год. Мужчины своими силами чинят подвеску, меняют сайлентблоки, подшипники. Простыми словами, делают всё, чтобы дать вторую жизнь внедорожнику — сделать его максимально проходимым и, главное, надёжным. Причем такой подход здесь ко всем автомобилям.

На капитальный ремонт машин уходит от трех недель до двух месяцев в зависимости от сложности работ и наличия нужных запчастей. Огромное внимание уделяют ходовой части и двигателю. При этом меняют и цвет транспорта, его красят в тёмно-зелёный. И такой цвет выбран неспроста. Совсем скоро эта «Нива» поступит в распоряжение военных.

А в целом машина в неплохом состоянии, кузов целый, к косметике тоже будем прилагать руки. Чтобы она исправна была, какой-то определенный ресурс проездила, чтобы пользу принесла нашим ребятам. Булат Карачурин

И для того, чтобы давать машинам новую жизнь, представители самых разных профессий и ветераны воздушно-десантных войск Чишминского района уделяют процессу по пять часов в день.

Разбираем старые и негодные, меняем на новые запчасти. Двигатель вот сняли, перебирали двигатель. Ильдус Хайруллин

Свою лепту вносит и ветеран СВО Наиль Гайсин. В 2023-м добровольно ушел на передовую и служил в ВДВ. Изначально командовал отделением на Курском направлении, а в Запорожье — боевой машиной. Мужчину демобилизовали из-за тяжелого ранения.

Сам, когда был на СВО, земляки свои помогали, отправляли гуманитарную помощь, и вот есть сейчас необходимость помочь братьям по оружию, тоже вот собираемся, помогаю. Я даже больше делаю, чем делаю до ранения. Не унываем. Наиль Гайсин, ветеран специальной военной операции

С начала специальной военной операции представители союза ветеранов ВДВ и спецназа Чишминского района отправили на фронт более десяти машин. Волонтёры находят автомобили повышенной проходимости, выкупают их, приобретают к ним запчасти и восстанавливают за свой счёт. Поставляют солдатам и офицерам из Башкортостана и устройства обнаружения беспилотников.

Потому что есть острая необходимость. Эти «Булаты» защищают, тем самым они успевают эвакуироваться и уйти в укрытие, когда атака происходит со стороны противника. Хотелось бы, чтобы в 2025-м году специальная военная операция завершилась и все наши бойцы и ребята вернулись живыми и невредимыми с победой к своим родным и близким. Ильяс Байков, председатель союза ветеранов воздушно-десантных войск и спецназа Чишминского района