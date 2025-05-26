В Уфе заблокировали тысячи пользователей электросамокатов

С начала сезона два уфимских сервиса проката электросамокатов заблокировали почти 12 тысяч пользователей. Основная причина — неправильная парковка. Также штрафовали за несоблюдение правил при пересечении пешеходных переходов и езду вдвоём на одном самокате.

В связи с этим не только на дорогах, но и в образовательных учреждениях сотрудниками ГАИ регулярно проводятся профилактические мероприятия. Они продлятся до 30 октября. Активная работа ведется и в отношении водителей мопедов и спортбайков.