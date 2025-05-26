Кондитер из Стерлитамака стала бронзовым призёром чемпионата мира

Кондитер из Стерлитамака стала бронзовым призёром на чемпионате мира по кондитерскому декораторскому искусству. В конкурсе «Стань легендой» Елена Крылова представила двухметровый торт. Он создан по башкирскому эпосу «Урал-батыр». Десерт представляет собой образ Хомай, дочери Луны и божества Самрау.

Этот изящный арт-объект полностью съедобен. Елена Крылова из Стерлитамака в кондитерстве порядка пяти лет, но ни разу не принимала участие в состязаниях и тут решилась податься сразу же на международный конкурс. В основу её работы легла башкирская легенда о дочери Луны и верховного божества Самрау — Хомай.

Высота десерта составила более двух метров. В его составе: воздушный рис, маршмеллоу, мастика, вафельная бумага и карамель. Торт Елены принес ей бронзу.

Конкурс «Стань легендой» проходил в онлайн-формате. Его критериями было не только создание торта и декорирование, а также достойная презентация. Елена не просто подготовила видеовизитку, а сняла полноценный клип под мировой хит «Хомай» группы Ay Yola.