В Башкирии появился первый мастер спорта по синхронному плаванию

Звание присвоили Эльвине Аймагамбетовой. Она выполнила норматив на Всероссийских соревнованиях «Московский калейдоскоп». Спортсменке было необходимо выступить в технической программе соло, то есть в одиночку выполнить элементы в заданном порядке.

Ради этого результата синхронистке пришлось пропустить три месяца соревнований. В течение этого времени она оттачивала каждое движение и благодаря этому получила высокие баллы.