В Башкирии появился первый мастер спорта по синхронному плаванию

Звание присвоили Эльвине Аймагамбетовой. Она выполнила норматив на Всероссийских соревнованиях «Московский калейдоскоп». Спортсменке было необходимо выступить в технической программе соло, то есть в одиночку выполнить элементы в заданном порядке.
Ради этого результата синхронистке пришлось пропустить три месяца соревнований. В течение этого времени она оттачивала каждое движение и благодаря этому получила высокие баллы.
Тренирует Эльвину Яна Терегулова, сама обладатель звания «мастер спорта России по плаванию». Вместе они покорили уже не одну вершину. В конце прошлого года Эльвина Аймагамбетова завоевала серебро на международных соревнованиях в Дубае. Также в копилке синхронистки успешное выступление на Первенстве России.