В Башкирии дети пытались спасти детёныша куницы

В Бакалах дети нашли детёныша куницы и попытались его спасти. О случившемся рассказали в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Малыш был очень слаб. Ребята забрали куницу домой и попытались оказать ему первую помощь, а их родители обратились к специалистам. На место выехали представители «Пин и Пуф», но, к сожалению, детёныш куницы скончался до их приезда.

Ветеринары осмотрели тельце и заметили укус на шее куницы. Малыш потерял много крови ещё до его нахождения. Отдельно специалисты отметили, что куница не болела бешенством.