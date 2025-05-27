Башкирия попала в топ второго грантового конкурса Президентского фонда

Башкирия оказалась в топ-10 грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Целых 19 проектов из республики получат финансовую поддержку на общую сумму более 26,7 млн рублей.
Ресурсный центр общественных проектов аппарата Общественной палаты Башкирии назвал три самых крупных проекта, которые будут реализованы в республике благодаря поддержке ПФКИ.
Этно-шоу показ студии креативного пошива одежды «Миранг»: трансформационная коллекция «Сила рода» — проект ООО «Мирас Груп» выиграл грант в размере около 5,6 млн руб. Проект направлен на создание модной коллекции с этническими мотивами, которая объединяет традиции народов и современные тренды. Он поддерживает молодых дизайнеров, развивает креативные индустрии и популяризирует культурное наследие через моду.
Международный фестиваль театров кукол «Курсак-фест» — проект Благотворительного фонда «Наше будущее» выиграл грант в размере около 4,2 млн руб. В рамках проекта будет проведен Международный фестиваль театров кукол «Ҡурсаҡ-фест» в Уфе, который станет площадкой для культурного обмена, продвижения многообразия национальных традиций и популяризации искусства кукольного театра как инструмента воспитания уважения к духовно-нравственным ценностям.
«Аккордеониссимо» – X Международный фестиваль-конкурс исполнителей на клавишном аккордеоне – проект Региональной общественной молодежной организации «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан выиграл грант в размере около 3,1 млн руб. Проект направлен на проведение X Международного фестиваля-конкурса «Аккордеониссимо», который предоставляет равные возможности для одарённых аккордеонистов из всех регионов России и других стран заявить о себе, развивать талант и выйти на мировую сцену.
Прием заявок на первый конкурс 2026 года стартовал уже 21 мая. Проекты можно будет подать до 10 июля включительно через сайт фонда.