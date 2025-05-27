Башкирия попала в топ второго грантового конкурса Президентского фонда

«Аккордеониссимо» – X Международный фестиваль-конкурс исполнителей на клавишном аккордеоне – проект Региональной общественной молодежной организации «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан выиграл грант в размере около 3,1 млн руб. Проект направлен на проведение X Международного фестиваля-конкурса «Аккордеониссимо», который предоставляет равные возможности для одарённых аккордеонистов из всех регионов России и других стран заявить о себе, развивать талант и выйти на мировую сцену.