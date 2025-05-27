В Абзелиловском районе прошли единые дни приема членов семей участников СВО

В Ташбулатово, Аскарово и Бурангулово оформили более 120 обращений. В основном они касались мер соцподдержки, предоставления земельного участка для строительства, получения ордена Шаймуратова, льготной ипотеки, региональных выплат, ремонта жилья и не только.
На этих же площадках для близких погибших бойцов прошли встречи клуба «Своя семейная гостиная». Там состоялись тренинги с психологом, а юристы ответили на вопросы по мерам поддержки.
Также в райцентре, селе Аскарово, открылся новый офис социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества».