В Абзелиловском районе прошли единые дни приема членов семей участников СВО

В Ташбулатово, Аскарово и Бурангулово оформили более 120 обращений. В основном они касались мер соцподдержки, предоставления земельного участка для строительства, получения ордена Шаймуратова, льготной ипотеки, региональных выплат, ремонта жилья и не только.