В Уфе прошёл благотворительный вечер «Ноты памяти»

В Уфе прошёл благотворительный музыкальный вечер «Ноты памяти» в рамках Недели предпринимательства, которая продлится в республике до 30 мая. Очередную встречу провели в рамках празднования 80-летия Великой Победы, Года защитника Отечества, поддержки участников СВО и членов их семей.

Приглашенными гостями стали сами бойцы. Среди них есть и те, кто ведет предпринимательскую деятельность. И свои таланты они представили зрителю. Развитие отрасли, подъем экономики страны, а также поддержка передовой линии передавались на музыкальном благотворительном вечере через патриотические песни.