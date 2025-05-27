В Уфе ищут мотоциклистов с фейерверками

Инспекторы ГАИ Уфы ведут поиски шумных мотоциклистов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В ночь с 26 на 27 мая в социальных сетях появилось видео, как по проспекту Салавата Юлаева едет толпа мотоциклистов с фейерверками. Ребята создали угрозу для себя и других участников дорожного движения.
Сейчас ведутся поиски нерадивых водителей. Всех, кто обладает информацией о произошедшем, просят обратиться в дежурную часть Полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Уфе по телефонам 8 347 237 84 80 или 237 02 02.
Фото: соцсети.